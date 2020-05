"Już nie potrzebujemy tych pełnomocnictw". Rząd Viktora Orbana za zniesieniem stanu zagrożenia

"System ochrony zdrowia jest gotowy do przyjęcia nawet większej liczby chorych"

Ponieważ pandemia jeszcze się nie skończyła, złożony we wtorek projekt pozostawia niektóre wprowadzone przepisy, by zachować gotowość epidemiczną. Utrzymany zostanie na przykład sztab operacyjny do spraw walki z pandemią, pozostanie także w mocy moratorium na spłatę kredytów do końca roku. Utrzymana zostanie również możliwość płacenia kartą bankową sum do 15 tysięcy forintów (45 euro) bez konieczności wpisywania PIN-u.