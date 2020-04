Przepełnione szpitale, wsie odcięte od świata. "Sytuacja staje się krytyczna"

Od wtorku niemożliwy jest wjazd do i wyjazd z liczącego około 8 tysięcy mieszkańców miasta Poczajów w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. W miasteczku znajduje się prawosławna Ławra Poczajowska - klasztor, w którym w związku z Wielkanocą w nocy z soboty na niedzielę, mimo obowiązujących w kraju ograniczeń, zgromadziło się na liturgii paschalnej ok. 300 osób. Nie zachowywały one między sobą odpowiedniego odstępu, a część z nich nie miała maseczek ochronnych.