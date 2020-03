W okupowanym Donbasie "nie ma testów"

"W ubiegłym tygodniu około 600 mieszkańców (okupowanych terytoriów w Donbasie – red.) zwróciło się do lekarzy z objawami zakażenia koronawirusem. Ponadto podejrzewa się zapalenie płuc u 91 osób. Z powodu braku testów w celu wykrycia COVID-19 na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu donieckiego i ługańskiego lekarze nie są w stanie ustalić, jakie są przyczyn zapalenia płuc"– napisała w środę na Facebooku Ludmyła Denisowa.

Rzeczniczka praw człowieka powołała się na informację, przekazaną przez organizację Wschodnia Grupa Obrony Praw Człowieka. Zaapelowała do Ukraińców mieszkających na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, by w przypadku pierwszych objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem korzystali z pomocy lekarza i nie próbowali leczyć się samodzielnie.

Denysowa zaapelowała również do międzynarodowych organizacji, mających dostęp do okupowanych terytoriów (jedną z nich jest misja OBWE – red.), by dostarczyły ich mieszkańcom testy na koronawirusa, leki i środki ochronne.