"Bardzo poważna" sytuacja na Ukrainie. "Przechodzimy w tryb ratowania życia"

Jarno Habicht, szef biura WHO na Ukrainie, przekazał, że "Ukraina, tak jak wiele krajów w Europie, zmaga się z wysoką intensywnością transmisji" wirusa i "sytuacja jest bardzo poważna". Jak zaznaczył, Światowa Organizacja Zdrowia zachęca ukraińskie władze do udoskonalenia śledzenia kontaktów osób zakażonych, gdyż jest to najważniejsze w przerwaniu łańcucha infekcji. - Przechodzimy w tryb ratowania życia. Musimy ratować jak najwięcej ludzi, a w tym samym czasie robić tak, by życie toczyło się dalej, gospodarka działała, a szkoły funkcjonowały - podkreślił.