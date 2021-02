Na Ukrainie Sputnik V jest zakazany, ale w separatystycznych "republikach" ruszyły szczepienia

Rosyjska szczepionka przeciw koronawirusowi Sputnik V jest na Ukrainie zakazana, jednak nie dotyczy to obszarów w Donbasie, kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Szczepienia preparatem ruszyły w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej, a jako pierwsze zaszczepiły się dwie lekarki.

Portale w Doniecku informują, że zaszczepiony Sputnikiem V został także przywódca tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin. Jednak to nie on był pierwszym pacjentem, któremu podano rosyjski preparat. Sputnikiem V jako pierwsze zostały zaszczepione dwie lekarki z donieckiego szpitala. "Czują się dobrze, ale zgodnie z procedurą pozostają pod kontrolą medyków" - podano na stronie Donieckogo Agienstwa Nowostiej.

Szczepionka Sputnik została przywieziona do szpitala w Doniecku

Szczepionka Sputnik została przywieziona do szpitala w Doniecku DAVE MUSTAINE/EPA/PAP

"Możliwości propagandowe" Sputnika V

W sobotę Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, producent szczepionki Sputnik V, zapewniał, że nie prowadzi dostaw do Doniecka i Ługańska.

W grudniowym wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "The New York Times" prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że "Ukraina nie może pozwolić na korzystanie z rosyjskiej szczepionki Sputnik V, ponieważ nie przeszła ona wszystkich testów". Zełenski stwierdził także, że "rośnie presja ze strony Moskwy, by Ukraińcy używali tego preparatu".