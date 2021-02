Na Ukrainie ruszyły szczepienia

O podaniu pierwszej w kraju szczepionki poinformował na posiedzeniu rządu minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Dodał, że w Czerkasach (w środkowej części kraju) zaszczepiono do tej pory 10 osób, a szczepienia ruszyły w środę w siedmiu obwodach kraju.

- Ma on ciekawą historię, ponieważ jest lekarzem od kilku pokoleń. Jego ojciec również pracuje tu jako lekarz od lat 90., więc w rzeczywistości jest to już taka pewna dynastia lekarska - mówił o zaszczepionym Skiczko.

500 tysięcy dawek

Dzień wcześniej na Ukrainę dotarła pierwsza partia szczepionki obejmująca 500 tysięcy dawek preparatu opracowanego przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZenekę. Jest on produkowany w Indiach przez firmę Serum Institute of India.

Health Ministry of Ukraine/PAP/EPA

Szczepionka przeciwko koronawirusowi dotarła na Ukrainę Health Ministry of Ukraine/PAP/EPA

Według planu rządowego do końca 2022 roku ma zostać zaszczepiona co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy.