"Jeśli jutro wrócimy do stylu życia, do którego przywykliśmy, to do końca roku będzie 120 tysięcy więcej zgonów"

W przesłaniu do Ukraińców prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że wprowadzone z uwagi na pandemię restrykcje negatywnie wpływają na gospodarkę, a związane z nimi straty są bolesne. - Ale potencjalne straty wynikające z wysokiej zachorowalności i śmiertelności są katastroficzne - dodał. - Zgodnie z badaniami całkowite zniesienie kwarantanny będzie miało szokujące skutki. Jeśli jutro wrócimy do stylu życia, do którego przywykliśmy, to potencjalnie do końca roku będzie 120 tysięcy więcej zgonów - ostrzegł.