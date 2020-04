"Kraj stanął w obliczu wojny". Ponad tysiąc pracowników medycznych zakażonych COVID-19

Ukraińskie media piszą o "powtórce scenariusza z 2014 roku, kiedy walczącą z prorosyjskimi separatystami w Donbasie armię wspierali wolontariusze". "Podobnie jest dziś: wolontariusze wspierają medyków w walce z COVID-19" - podają. Na Ukrainie liczba zarejestrowanych przypadków zakażenia koronawirusem sięgnęła 5,7 tysięcy. Ponad tysiąc zainfekowanych to pracownicy medyczni.

Jednym z głównych powodów masowego zakażenia koronawirusem pracowników szpitali jest brak środków ochronnych - podał ukraiński portal golos.ua. Według danych z poniedziałku, na Ukrainie potwierdzono 5710 przypadków zakażenia koronawirusem. przy czym 1074 zainfekowanych to pracownicy medyczni. W ciągu ostatniej doby liczba zakażonych sięgnęła 261, wśród nich 43 to pracownicy medyczni.

"Niestety, to jeszcze daleko nie koniec zachorowań. Lekarze nadal narzekają na brak podstawowego wyposażenia ochronnego, takiego jak maseczki, już nie mówiąc o jednorazowych kombinezonach ochronnych" - napisał portal golos.ua.

Szef niezależnego związku zawodowego pracowników medycznych Ołeh Panasenko mówił dziennikarzom, że lekarzy wspierają wolontariusze, którzy dostarczają im maseczki ochronne i jednorazowe fartuchy. Wolontariusze pomagają także medykom dostać się do pracy: z powodu ograniczeń dotyczących kursowania transportu publicznego wielu z nich ma problem, by dojechać do szpitala.