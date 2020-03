Koronawirus dotarł na Ukrainę. Premier apeluje, by nie panikować

Zakażony mężczyzna podróżował po Włoszech razem z żoną. Z tego kraju poleciał do Rumunii, a następnie samochodem przyjechał na Ukrainę. Podczas przekraczania granicy z Ukrainą małżeństwu zmierzono temperaturę, jednak nie była ona podwyższona - poinformowały władze obwodu czerniowieckiego. Po powrocie oboje poddali się izolacji w domu, a po dwóch dniach, 28 lutego, u mężczyzny zaobserwowano objawy zakażenia. Następnego dnia został przewieziony specjalną karetką do szpitala. Ma gorączkę i suchy kaszel, ale jego stan oceniono jako stabilny - przekazał Wiktor Laszko.

Władze uspokajają

Ukraińskie władze zapewniają, że wszystkie osoby ewakuowane z chińskiego miasta Wuhan, centrum epidemii koronawirusa, do miejscowości Nowy Sanżary w obwodzie połtawskim są zdrowe. Na Ukrainę przemieszczono w lutym 45 Ukraińców i 27 obcokrajowców, w tym dzieci. Premier Ołeksij Honczaruk zapewnił, że kraj był gotowy na koronawirus, i wezwał społeczeństwo do tego, by nie panikować. We wtorek rząd poinformował o uruchomieniu portalu informacyjnego poświęconego wirusowi SARS-CoV-2 i sytuacji związanej z jego rozprzestrzenianiem się na Ukrainie. Znajdują się na niej też informacje dotyczące diagnostyki, profilaktyki i grup ryzyka. Ukraińskie władze apelują, by myć ręce i nie kupować masowo maseczek ochronnych. Ukraina jest 74. krajem - oprócz Chin - w którym wykryto przypadek zakażenia nowym koronawirusem.