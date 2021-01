Kijów broni się przed rosyjską szczepionką. "Element wojny hybrydowej"

"Element wojny hybrydowej"

W grudniowym wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "The New York Times" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonywał, że jego kraj będzie walczyć o szybki dostęp do preparatów o potwierdzonej skuteczności, takich jak firm Moderna czy Pfizer. Mówił, że Ukraina nie może pozwolić na skorzystanie z rosyjskiej szczepionki Sputnik V, ponieważ nie przeszła ona wszystkich testów. Przy tym - jak wyznał Zełenski - rośnie presja ze strony Moskwy, by Ukraińcy używali tego preparatu. Przypomniał, że władze Rosji w celach propagandowych wykorzystują media, w tym stacje telewizyjne.