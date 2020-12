Uciekł do Rosji, potem wrócił, przeżył zamach. Zmarł po zakażeniu koronawirusem, żałoba w mieście

Kernes nie pojawiał się publicznie od sierpnia. We wrześniu ukraińskie media, powołując się na rzecznika charkowskiej rady miejskiej, poinformowały, że mer jest chory na COVID-19 i ma obustronne zapalenie płuc. Relacjonowały, że doszło też do zaostrzenia chorób przewlekłych. Później przekazały, że samolot z merem na pokładzie wyleciał z Charkowa do Berlina. Polityk został przyjęty do kliniki Charite, w której przebywał też Aleksiej Nawalny.