"Musimy powstrzymać te dyktatorskie metody". Ukraińskie miasta nie chcą być w "czerwonej strefie"

Mer opowiadał również o problemach ludzi, którzy nie mogą dostać się do Tarnopola, ponieważ w mieście przestały zatrzymywać się pociągi. - Władze (państwowe - red.) całkowicie straciły kontakt ze zwykłymi ludźmi. Nikt z nami nie uzgadniał kwestii podjęcia takiej decyzji. Musimy powstrzymać te dyktatorskie metody - oznajmił Nadał. Zaapelował do ministra infrastruktury Władysława Kryklija, by ten nie wstrzymywał połączenia kolejowego z Tarnopolem. Wezwał również regionalną komisję do spraw bezpieczeństwa technologicznego i ekologicznego oraz sytuacji nadzwyczajnych, by nie odwoływała połączeń autobusowych.