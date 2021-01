"Tylko siła wyższa" może zapobiec rozpoczęciu szczepień przed końcem zimy

Główny lekarz sanitarny zapewniał, że szczepienia przeciw koronawirusowi rozpoczną się w połowie lutego. - Może będzie to później. Wiele procesów znajduje się na etapie negocjacji - dodał. Pytany o to, jakim preparatem zostaną zaszczepieni Ukraińcy, odparł: bezpiecznym. Później precyzował, że "jeśli szczepienia odbędą się w ramach projektu COVAX (celem programu jest zapewnienie dostępu do szczepionek dla krajów średnio i słabo rozwiniętych - red.), to prawdopodobnie będzie to Pfizer. Jeśli nie, to AstraZeneca.