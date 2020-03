Przepełnione autobusy, w szpitalu ludzie żądali testów. Gwardia Narodowa na ulicach ukraińskich miast

Po wprowadzeniu kwarantanny władze Ukrainy wyprowadziły na ulice funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Mają oni pilnować, czy rodacy przestrzegają zaleceń władz wprowadzonych w związku z zagrożeniem koronawirusem. W kraju do piątku do południa odnotowano 26 przypadków zakażeń, trzy osoby zmarły, jedna wyzdrowiała.

Funkcjonariusze Gwardii Narodowej, formacji zbrojnej w strukturach ukraińskiego MSW, patrolują ulice miast, w których został wprowadzony stan sytuacji nadzwyczajnej. Chodzi o miejscowości w obwodach kijowskim, czerniowieckim i żytomierskim. Funkcjonariusze ustawili także posterunki na wjazdach do kilku miast, w tym Kijowa, Czerkas i Winnicy.

Szczegółowe kontrole dotyczą między innymi transportu publicznego. W Kijowie, po zamknięciu metra - jednego z głównych środków komunikacji w prawie trzymilionowej stolicy - autobusy i tramwaje są przepełnione, choć zgodnie z nakazami władz, nie powinno nimi podróżować więcej niż 10 osób naraz. Funkcjonariusze Gwardii Narodowej wspólnie z policjantami zatrzymują autobusy, sprawdzają liczbę przebywających w nich osób, a także to, czy kierowcy i wszyscy pasażerowie noszą zgodnie z zaleceniami maseczki ochronne.

Wdarli się do szpitala, żądali testów

Do zadań Gwardii należy także ochrona jednego ze szpitali w Kijowie, wyznaczonego do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem z ciężkimi objawami choroby. W weekend doszło w tej placówce do dramatycznych zdarzeń. Ludzie bez objawów choroby próbowali wedrzeć się na oddział zakaźny i domagali się przetestowania na obecność koronawirusa. - Teraz w szpitalu dyżuruje Gwardia Narodowa, więc jest spokojnie – mówiła telewizji 1+1 jedna z lekarek.