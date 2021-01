Chcą zbadać genezę koronawirusa, jednak wjadą do Wuhanu. "Szukamy odpowiedzi, a nie winowajców"

Międzynarodowy zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, który ma zbadać genezę koronawirusa, poleci w czwartek do Wuhanu – ogłosiło chińskie MSZ. WHO zapewnia, że celem śledztwa nie jest poszukiwanie winnych wybuchu pandemii.

Eksperci WHO polecą w czwartek z Singapuru do Wuhanu – oświadczył we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie.