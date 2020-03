Świat zwolnił przez epidemię. Widać to z kosmosu

Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się do tej pory w około 170 krajach na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Zakażenie potwierdzono u około 220 tysięcy osób, a zmarło około 9 tysięcy.

Przed wybuchem epidemii. Po wybuchu epidemii

Lotnisko w Phoenix w stanie Arizona w ciągu niecałych dwóch tygodni opustoszało, a na pasach startowych nie widać postawionych do startu tak wielu maszyn, co zwykle. Próżno szukać gęstych rzędów samochodów na parkingu, który na co dzień jest wypełniony.