WHO: nie wystarczy objąć kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa

Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli nie zastosujemy teraz silnych środków ochrony zdrowia publicznego, choroba powróci, gdy ograniczenia ruchu i kwarantanny zostaną zniesione - przestrzegł Mike Ryan, ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podkreślił, że nie wystarczy objąć całego kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa.

Ekspert: kraje Azji powinny być wzorem

25 lat walki o zdrowie na całym świecie

Doktor Mike Ryan od 25 lat zajmuje się zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w obszarze ochrony zdrowia na całym świecie. W WHO zaczął pracować w 1996 roku, gdy dołączył do nowo powstałej jednostki reagującej na nowe epidemiczne zagrożenia chorobowe. Jest jednym z założycieli Globalnej Sieci Wykrywania i Odpowiedzi na Epidemie (GOARN). W 2003 roku pełnił funkcję koordynatora operacyjnego w zespole WHO do spraw odpowiedzi na epidemię SARS. W latach 2005-2011 był dyrektorem WHO w zespole Globalnej Sieci Ostrzeżeń i Reakcji. Między 2013 a 2017 rokiem pełnił funkcję starszego doradcy przy działaniach na rzecz leczenia wirusa polio (nagminnego porażenia dziecięcego).