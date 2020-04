Ponad 100 przypadków koronawirusa na amerykańskim lotniskowcu. Kapitan traci stanowisko

Brett Crozier, kapitan lotniskowca USS Theodore Roosevelt został zwolniony ze stanowiska po tym, jak wystosował apel do władz USA o pomoc po wykryciu na okręcie ponad 100 przypadków zakażenia koronawirusem. - Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać - mówił Crozier.

Zdaniem dowództwa marynarki kapitan Brett Crozier postąpił wbrew obowiązującym regulaminom, wysyłając apel o pomoc do wiadomości wielu osób, zamiast zwrócić się do bezpośrednich do zwierzchników, którzy mieli już organizować pomoc.