"Najważniejsza decyzja" Trumpa i rola izraelskich służb w walce z epidemią. Przegląd prasy Jacka Stawiskiego

"Próba kontrolowania przepływu informacji o koronawirusie"

W wywiadzie dla telewizji CBS dr Scott Gottlieb, były sekretarz amerykańskiej federalnej Agencji Żywności i Leków, wezwał Światową Organizację Zdrowia (WHO) do śledztwa w sprawie chińskich działań na początku pandemii. Dr Gottlieb uważa, że WHO powinna zbadać zaniechania, jakich dopuścił się Pekin po odkryciu choroby. W ten sposób, ocenia były sekretarz FDA, można by sprawdzić, czy chińskie zaniechania opóźniły światową reakcję na pojawienie się Covid-19.