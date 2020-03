"Ibiza Alp" działała pomimo koronawirusa. Z austriackim kurortem powiązano wiele zakażeń w Europie

"Kurort, który rozsiał koronawirusa na cały kontynent" - tak artykuł o austriackim miasteczku Ischgl w Tyrolu zatytułował portal Politico. Choć wiadomo już było o zagrożeniu, długo nie zamykano tam wyciągów i hoteli. Doniesienia o zakażeniach pojawiły się wśród turystów wracających z Ischgl między innymi do Danii, Norwegii, Islandii i Niemiec. Norweskie władze szacują, że prawie 40 procent infekcji w tym kraju ma swe źródło właśnie w Austrii.

Tyrolskie miasteczko Ischgl nazywane jest "Ibizą Alp". Przyciąga tłumy turystów, w tym narciarzy. Po obecnym sezonie grozi mu jednak ponura sława. Liczne przesłanki wskazują na to, że wiele osób zaraziło się tam koronawirusem - pisze portal Politico.

Setki zakażeń powiązanych z Ischgl

Władze Norwegii oszacowały, że spośród ponad 1400 zakażeń w tym kraju, 40 procent miało źródło w Austrii. Bezpośrednio z Ischgl powiązano setki przypadków w Niemczech i samej Austrii. Tropy do alpejskiego kurortu wiodą także od zainfekowanych m.in. z Danii, Norwegii czy Szwecji. Oraz Islandii.

To właśnie z Islandii popłynęły 1 marca pierwsze sygnały o problemie. 15 pasażerów samolotu linii Icelandair, którzy przylecieli dzień wcześniej z Monachium, okazało się zakażonymi koronawirusem. 14 z nich przebywało wcześniej w Ischgl.

Franz Katzgraber, jeden z wysokich urzędników, odpowiadających w miejscowych władzach za ochronę zdrowia, komentował na początku marca, że "z medycznego punktu widzenia mało prawdopodobne jest, aby do infekcji doszło w Tyrolu". Tyrolczycy sugerowali, że bardziej prawdopodobne jest, iż to lecący samolotem pasażer, który był wcześniej we Włoszech, zakaził grupę osób wracających z Ischgl.