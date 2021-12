Omikron w Europie. Wzrosty zakażeń w Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoszech

Rząd Szwajcarii ogłosił w piątek, że zaostrza restrykcje pandemiczne. W Wielkiej Brytanii odnotowano trzeci dzień z rzędu z najwyższą liczbą nowych przypadków koronawirusa. Minister zdrowia Portugalii informuje, że w jej kraju omikron odpowiada już za 20 procent ostatnich bilansów zakażeń. Włoskie ministerstwo zdrowia zaapelowało w piątek do obywateli o unikanie zgromadzeń.

Rząd Szwajcarii zaostrza restrykcje pandemiczne, rekomenduje pracę zdalną i zakazuje spotkań ponad 10 osób, jeśli ktokolwiek w tej grupie nie został zaszczepiony lub nie przeszedł zakażenia koronawirusem. Do 24 stycznia w wielu przestrzeniach zamkniętych obowiązywać będzie paszport covidowy.

W Wielkiej Brytanii trzeci dzień z rzędu z najwyższym bilansem zakażeń

93 045 infekcji koronawirusem wykryto w Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby, co oznacza trzeci z rzędu dzień z najwyższym od początku pandemii dobowym bilansem zakażeń - podano w piątek. Stwierdzono 3201 nowych przypadków wariantu omikron.

Na razie szybkie rozprzestrzenianie się omikronu nie przekłada się na wzrosty hospitalizacji ani zgonów. Średnia dobowa liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu COVID-19 od lipca utrzymuje się w okolicach 800-900, a obecnie w szpitalach jest 7611 osób i jest to pięć razy mniej niż w szczycie drugiej fali w styczniu.

W ciągu minionej doby stwierdzono 111 zgonów z powodu COVID-19, co jest spadkiem o 35 w stosunku do bilansu z czwartku i o dziewięć wobec zeszłego piątku. W czasie ostatnich siedmiu dni zmarły 794 osoby, o 37 mniej niż w poprzednich siedmiu, a od początku pandemii już 147 048 osób.

Dynamiczny wzrost liczby zakażeń omikronem w Portugalii

Ministerstwo zdrowia Portugalii oceniło w piątek, że liczbę zakażeń wariantem omikron koronawirusa w kraju należy już liczyć w tysiącach przypadków. Większość zainfekowanych nie miała wcześniej kontaktu z osobami podróżującymi do RPA, gdzie wykryto nowy szczep SARS-CoV-2.

Joao Gomes z Krajowego Instytutu Zdrowia spodziewa się, że w ostatnich dniach grudnia infekcje omikronem będą stanowiły już 90 procent wszystkich wykrywanych zakażeń. - To nieunikniony scenariusz - przekonuje.

Włoskie władze apelują o unikanie zgromadzeń

Włoskie ministerstwo zdrowia zaapelowało w piątek do obywateli o unikanie dużych zgromadzeń w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Krajowy Instytut Ochrony Zdrowia ostrzega, że zakażeń przybywa we wszystkich regionach. Liczba przypadków wariantu omikron wzrosła do 55.