"Ostatni wycieczkowiec na Ziemi" dotarł do Marsylii

Dla wielu miał to być wymarzony rejs dookoła świata. I, choć z komplikacjami, "ostatni wycieczkowiec na Ziemi" - tak MSC Magnifica nazwały media, gdy inne statki, zaatakowane przez koronawirusa, kolejno przerywały swe rejsy - dotarł do swego docelowego portu w Marsylii.

Władze Aitutaki nie zgodziły się na zejście pasażerów na ląd. Statek uzyskał jednak zgodę na dobicie do Rarotonga - głównej wyspy archipelagu. Stamtąd Magnifica ruszyła w dalszą drogę do nowozelandzkiej stolicy - Wellington.

Nieprawdziwe informacje i zmiana trasy rejsu

Jak relacjonuje BBC News, losy statku można uznać za dość szczęśliwe do momentu przypłynięcia do Australii. Najpierw statek zrobił tamkrótki przystanek w tasmańskim porcie Hobart. Kapitan jednak zabronił pasażerom na opuszczanie statku, co - mając świadomość sytuacji epidemiologicznej - powtórzył w Sydney, gdzie dotarł kilka dni później. Tu też kapitan Leotta ogłosił, że rejs dookoła świata się właśnie zakończył, a celem dalszej podróży jest bezpieczne dotarcie pasażerów do domu.