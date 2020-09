Najwięcej dziennych zakażeń w Wielkiej Brytanii od niemal czterech miesięcy. "Głównie młodsi"

Aż 2988 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował w niedzielę brytyjski rząd. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od maja. Brytyjski minister zdrowia przekazał również, że większość nowych przypadków to osoby młode.

Wprawdzie liczba nowych infekcji od miesiąca systematycznie rośnie, ale do tej pory ten wzrost był stosunkowo powolny. Nieco przyspieszył na początku września, gdy przez trzy dni z rzędu odnotowywano po około 200 przypadków więcej niż poprzedniego dnia, osiągając w piątek najwyższy poziom od 30 maja, ale wzrost zanotowany w niedzielę jest wręcz szokujący - twierdzą eksperci. To aż o 1044 zachorowania więcej niż w bilansie z piątku i 1175 niż w tym z soboty.

Niepokojący wzrost wykrytych zakażeń ma miejsce w każdej z części Zjednoczonego Królestwa. W Anglii jest ich najwięcej od 25 kwietnia, w Szkocji po raz pierwszy od maja ich dobowa liczba przekroczyła 200, w Walii jest najwyższa od końca czerwca, zaś w Irlandii Północnej drugi dzień z rzędu przekracza 100, co jest pierwszym takim przypadkiem od końca kwietnia.

Wzrost wśród młodych

Jak przekazał minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock, większość nowych przypadków "to osoby młodsze". - Wzrost liczby przypadków, które widzieliśmy dzisiaj, jest niepokojący - powiedział. - Przypadki dotyczą głównie osób młodszych, ale widzieliśmy w innych krajach na całym świecie i w Europie, że taki wzrost liczby przypadków wśród młodszych ludzi, prowadzi do wzrostu w całej populacji - podsumował.

Wielka Brytania czwartym krajem w Europie z najwyższą łączną liczbą infekcji

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 347 152, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Dobrą informacją jest to, że nowe zachorowania nie przekładają się na razie na wzrost liczby zgonów. Jak podał rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano dwa nowe zgony, co jest jednym z najniższych dobowych bilansów od początku epidemii. Od początku sierpnia dobowa liczba utrzymuje się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie i nie zdarzyło się w tym czasie, by przekroczyła 20.