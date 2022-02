Koronawirus na świecie. WHO: sześć państw afrykańskich otrzyma technologię do produkcji szczepionek

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek, że sześć państw afrykańskich otrzyma technologię potrzebną do produkcji szczepionek przeciw COVID-19 typu mRNA. - To jest najlepszym sposobem na rozwiązanie kryzysów sanitarnych i uniwersalne zarządzanie opieką zdrowotną - uważa dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.