WHO: z całą pewnością nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń

Obecnie 90 procent infekcji na świecie ma miejsce w Europie i USA - powiedziała w Genewie rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris. Stwierdziła, że nie doszło jeszcze do szczytu zakażeń koronawirusem. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 na świecie zbliża się do dwóch milionów. Zmarło ponad 119 tysięcy osób.

We wtorek MSW Hiszpanii potwierdził, że utrzyma kontrole na ulicach miast pomimo zniesienia zakazu wychodzenia do pracy osób zatrudnionych w instytucjach i firmach, których działanie nie jest niezbędne dla funkcjonowania państwa.

"Lot solidarnościowy" do Afryki

WHO i organizacja humanitarna Światowy Program Żywnościowy (WFP) w ramach pierwszego "lotu solidarnościowego" dostarczyły do stolicy Etiopii, Addis Abeby, milion masek, gogli, kombinezonów i innych środków ochronnych oraz respiratory, które trafią do Sudanu, Erytrei, Somalii, Tanzanii i Dżibuti - poinformowała rzeczniczka WFP Elisabeth Byrs podczas briefingu w Genewie zorganizowanego wspólnie z WHO.