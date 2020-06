Szef WHO: najgorsze może być jeszcze przed nami

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w poniedziałek, że pandemia COVID-19 nawet nie zbliża się jeszcze do końca. - Choć wiele krajów poczyniło postępy, tak naprawdę pandemia przyspiesza - dodał.

- Większość ludzi jest nadal podatna na wirusa, pandemia ma jeszcze przestrzeń, w której może się rozwijać - podkreślił szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ostrzegł, że "najgorsze może być jeszcze przed nami" i poinformował, że w przyszłym tygodniu WHO wyśle zespół śledczy do Chin, by zbadać przyczyny i początki koronawirusa.