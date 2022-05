WHO podała aktualne dane dotyczące "nadmiernej śmiertelności" podczas pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 spowodowała bezpośrednio lub pośrednio śmierć blisko 15 milionów osób - podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). To dane dotyczące okresu od 1 stycznia 2020 roku do końca grudnia 2021 roku, które pochodzą ze zaktualizowanych informacji. Wcześniej szacowano, że koronawirus w tym okresie spowodował bezpośrednio śmierć ponad pięciu milionów osób.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że według zaktualizowanych informacji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na całym świecie pandemia COVID-19 spowodowała bezpośrednio lub pośrednio śmierć 14,91 mln osób. Organizacja określa to jako "nadmierną śmiertelność".

WHO wyjaśniła, że ta liczba ta "obejmuje zgony, które można bezpośrednio przypisać COVID-19, które zostały policzone i zgłoszone do WHO", ale także "zgony, które można bezpośrednio przypisać COVID-19, a które nie zostały policzone ani zgłoszone przez poszczególne kraje", "zgony pośrednio związane z COVID-19, z powodu innych przyczyn i chorób, wynikające z szerszego wpływu pandemii na systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo". Ponadto liczba ta - jak podała WHO - "jest pomniejszona o wszelkie zgony, które miałyby miejsce w normalnych okolicznościach, ale uniknięto ich ze względu na związane z pandemią zmiany w warunkach społecznych i zachowaniach osobistych". Wyjaśniono, że chodzi m.in. o mniejszą liczbę zgonów na drogach lub z powodu grypy, co jest związane z wprowadzaniem lockdownów i mniejszej liczbie odbywanych podróży.

Wcześniejsze dane mówiły o ponad pięciu milionach zgonów z powodu COVID-19

Wcześniej dane z krajów zrzeszonych w WHO wskazywały, że od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 pandemia spowodowała bezpośrednio śmierć 5,42 mln osób. Po uwzględnieniu zaktualizowanych informacji, dotyczący również zgonów spowodowanych pośrednio przez koroanwirusa, różnica wyniosła 9,49 mln.

Organizacja od początku pandemii ostrzegała, że dane na temat liczby przypadków śmiertelnych koronawirusa są zaniżone, a ponadto należy zwrócić uwagę na ogólną "podwyższoną śmiertelność", czyli większą średnią liczbę zgonów, wywołaną podczas pandemii właśnie przeciążeniem placówek medycznych - wskazała AFP.

Autor:akr/gp

Źródło: PAP, Reuters