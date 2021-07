Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan ostrzegł w środę władze państw przed podejmowaniem pochopnych decyzji w sprawie luzowania obostrzeń. – Pomysł, że wszyscy są chronieni, że jest "Kumbaya" i wszystko wraca do normy, to niebezpieczne założenie w dowolnym miejscu na świecie i nadal jest to niebezpieczne założenie w środowisku europejskim – podkreślił.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega władze poszczególnych państw przed podejmowaniem pochopnych decyzji w sprawie luzowania restrykcji przeciwepidemicznych - oświadczył w środę dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan. Jak pisze brytyjski dziennik "Guardian", ostrzeżenie jednego z szefów WHO ma związek z planowanym na 19 lipca zniesieniem prawie wszystkich obostrzeń w Wielkiej Brytanii.

"Pomysł, że jest 'Kumbaya' i wszystko wraca do normy, to niebezpieczne założenie"

Na potwierdzenie zasadności obaw o przedwczesne znoszenie obostrzeń dyrektor Michael Ryan przytoczył przykład Izraela, gdzie po zniesieniu niemal wszystkich restrykcji władze musiały przywrócić obowiązek noszenia masek.

Ryan powiedział, że wszyscy, w tym osoby niezaszczepione, muszą wziąć odpowiedzialność za ochronę siebie i innych, aby zapobiec przeciążaniu szpitali przez kolejne fale pandemii. – Pomysł, że wszyscy są chronieni, że jest "Kumbaya" i wszystko wraca do normy, to niebezpieczne założenie w dowolnym miejscu na świecie i nadal jest to niebezpieczne założenie w środowisku europejskim – przekazał dziennikarzom.

Ekspert ocenił pomysły dawania szans zakażenia się koronawirusem, prędzej niż później, jako "epidemiologiczną głupotę". Zaapelował również do przywódców zamożniejszych państw, by zdecydowali się podzielić szczepionkami, zwłaszcza z krajami o niższych dochodach. Michael Ryan zaznaczył też, że w środę minęliśmy "tragiczny kamień milowy" rejestrując 4 miliony ofiar śmiertelnych COVID-19.

