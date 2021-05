Eksperci WHO: liczba zmarłych z powodu COVID-19 może być poważnie zaniżona

Zdaniem ekspertów z WHO liczba zmarłych, których śmierć była pośrednio lub bezpośrednio spowodowana przez COVID-19 może być dwa do trzech razy wyższa od oficjalnie podawanej. Statystyki mówią o 3,4 miliona ofiar śmiertelnych obecnej pandemii, w rzeczywistości może to być sześć do ośmiu milionów osób.