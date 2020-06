Prace nad szczepionką przeciw COVID-19. WHO wskazuje "najbardziej zaawansowany pod względem rozwoju" projekt

Na świecie prowadzone są badania nad ponad 100 możliwymi szczepionkami przeciwko COVID-19, 15 z nich weszło w fazę testów klinicznych - przypomina agencja Reutera. Soumya Swaminathan przekazała także, że WHO prowadzi rozmowy na temat potencjalnej szczepionki z wieloma przedsiębiorstwami chińskimi, w tym z firmą Sinovac. Przedstawicielka WHO wezwała również do międzynarodowej współpracy przy badaniach klinicznych nad szczepionkami, podobnej do zorganizowanej już przez tę organizację akcji wspólnych badań nad lekami na COVID-19.