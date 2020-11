- Nawet jeśli kraje zauważą spadek liczby zakażeń koronawirusem, muszą zachować czujność - powiedziała Maria Van Kerkhove, dyrektor techniczna WHO ds. COVID-19. - To, czego nie chcemy widzieć, to sytuacje, w których lockdown prowadzi do zapanowania nad wirusem, a potem zaczyna się kolejny lockdown - dodała. - Naszym celem jest utrzymanie niskiej transmisji. Dziesiątki krajów pokazały nam, że można wirusa opanować i utrzymać pod kontrolą - podkreśliła.