Wariant Delta już w ponad 120 krajach. Najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowsze dane, według których wariant Delta koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto już w 124 krajach i coraz częściej dominuje w poszczególnych rejonach. Najbardziej rozprzestrzenia się w Europie oraz w regionie zachodniego Pacyfiku - twierdzą eksperci WHO i alarmują, że atakuje głównie niezaszczepione osoby.

W ciągu najbliższego miesiąca wariant Delta koronawirusa będzie dominował na całym świecie – ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dotychczas wykryto go już w 124 krajach, w tym także w Polsce, i szybko się rozprzestrzenia. Za kilka tygodni, jak przewidują eksperci organizacji, na świecie może być już 200 milionów potwierdzonych przypadków tej odmiany SARS-CoV-2.

Delta najbardziej rozprzestrzenia się w Europie oraz w regionie zachodniego Pacyfiku. Sprzyja temu zniesienie restrykcji w wieku krajach, na co rządy decydują się wobec spadku liczby hospitalizacji oraz zgonów. Nowy wariant jest bardziej zakaźny od poprzednich i przenosi się głównie na osoby, które nie zostały zaszczepione albo poprzestały na jednej dawce dwudawkowego preparatu przeciwko COVID-19.

Wiceminister zdrowia o wariancie Delta w Polsce

Jak dodał, "mamy przed sobą jeszcze kilkanaście tygodni". - Zawsze to, co się dzieje w Europie Zachodniej, do Polski wchodzi za kilka tygodni. Mamy ten czas, który powinniśmy wykorzystać - zaapelował.