"Niepokojące tendencje". Popularne wakacyjne kierunki Polaków w cieniu koronawirusa

Koronawirus wielu Polakom pokrzyżował tegoroczne plany wakacyjne. Z powodu pandemii COVID-19 eksperci doradzają raczej krajowy wypoczynek, zwłaszcza w kameralnych warunkach. Kolejne państwa zaczęły jednak otwierać granice i znosić obostrzenia, część turystów decyduje się więc na zagraniczne wojaże. Przed wyborem celu wakacyjnej podróży warto zorientować się w sytuacji epidemiologicznej.

Według Polskiej Izby Turystycznej najczęściej wybieranymi przez Polaków kierunkami zagranicznych wakacji w 2019 roku były Turcja i Grecja. Z europejskich destynacji znaczną popularnością cieszyły się też Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Albania.

"Wciąż potrzebna jest czujność"

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan informował w tym tygodniu o niepokojących trendach nowych infekcji koronawirusem w południowej Europie i na Bałkanach. - Podczas gdy w zachodniej Europie choroba została opanowana, nadal mamy niepokojące tendencje w południowej Europie i na Bałkanach, więc jeszcze nie wyszliśmy z lasu. Wciąż potrzebna jest czujność – zaznaczył.

Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w tej części Starego Kontynentu?

Grecja

W Grecji od początku pandemii odnotowano łącznie 4166 przypadków koronawirusa, z czego 201 osób zmarło. W przeliczeniu na populację kraju – 10,7 miliona - to 400 zachorowań na milion mieszkańców.

W poniedziałek odnotowano w Grecji zaledwie 5 nowych zakażeń. Wcześniej w tym tygodniu infekcji było więcej: we wtorek stwierdzono 36 nowych chorych, w środę 29, w czwartek 33, w piątek 25, natomiast w sobotę – 31.

Hiszpania

Hiszpania jest dziewiątym najbardziej dotkniętym pandemią państwem na świecie. Do tej pory potwierdzono tam 319 501 zakażeń, a 28 432 chorych na COVID-19 zmarło. W kraju tym na milion mieszkańców jest 6833 osób zainfekowanych koronawirusem.

W poniedziałek w Hiszpanii odnotowano 4581 nowych zachorowań, we wtorek 1358, w środę 1357. W czwartek nastąpił gwałtowny przyrost zakażeń o aż 2615. Następnego dnia nowych infekcji było 2255.

Hiszpania została w nocy z sobotę na niedzielę wyłączona z brytyjskiej listy krajów bezpiecznych, wobec czego każdy podróżny przybywający z tego kraju do Wielkiej Brytanii jest zobowiązany odbyć 14-dniową kwarantannę. Decyzja spowodowana wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach jest ciosem dla hiszpańskiej turystyki z uwagi na dużą liczbę brytyjskich turystów.

Sama Hiszpania nie wyklucza, że będzie podejmowała podobne decyzje w stosunku do innych krajów - w zależności od ich sytuacji epidemiologicznej - ale nie przewiduje, by miały one charakter retorsji.

Włochy

Przez pewien czas Włochy stanowiły główne ognisko epidemii w Europie. Obecnie pod względem liczby zachorowań na COVID-19 są nadal trzecim krajem na Starym Kontynencie i 14. na świecie. Do niedzieli odnotowano tam 245 864 zakażeń koronawirusem oraz 35 102 zgony. Oznacza to, że zmarło 4067 osób na milion mieszkańców.

W poniedziałek władze w Madrycie informowały o 190 nowych infekcjach, we wtorek o 128, w środę przybyło 280 zakażeń, w czwartek 306, w piątek 252, a w sobotę – 274.

Chorwacja

Kolejnym miejscem, które upodobali sobie polscy turyści jest Chorwacja. Tam potwierdzono do tej pory 4857 infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz śmierć 136 pacjentów z COVID-19. W kraju tym żyją 4 miliony ludzi, co oznacza 1184 zakażonych na milion mieszkańców.

Mijający tydzień w Chorwacji w koronawirusowych statystykach wyglądał następująco: w poniedziałek odnotowano 25 nowych infekcji, we wtorek 52, w środę ponad dwukrotnie więcej – 108, w czwartek 104, w piątek 81, w sobotę 77, a w niedzielę – 65 nowych zakażeń.

Chorwacja wiosną z powodzeniem ograniczyła rozprzestrzenianie się choroby i na początku czerwca liczba nowych przypadków spadła do kilku dziennie, a nawet do zera. Jednak w ostatnich tygodniach liczba nowych przypadków wzrosła. Jak podała agencja Reutera, wiele osób obwinia za to duże zgromadzenia, takie jak śluby. W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków COVID-19 od tego tygodnia w Chorwacji obowiązuje obowiązek noszenia masek ochronnych w większości miejsc publicznych znajdujących się w pomieszczeniach.

Bułgaria

W Bułgarii potwierdzono dotąd 10 312 przypadków koronawirusa, co daje 1485 chorych na milion mieszkańców. W kraju tym od początku pandemii zmarło 338 osób z COVID-19.

W poniedziałek odnotowano 196 nowych zakażeń, we wtorek 325, w środę 330, w czwartek 269, w piątek 270, natomiast w sobotę – 189.

W Bułgarii zostały przywrócone restrykcje sanitarno-epidemiologiczne, w tym dotyczące ruchu granicznego. Ujemne testy na obecność koronawirusa przeprowadzone najdalej 72 godzin przed przybyciem powinni pokazywać nie tylko turyści na lądowym przejściu Kułata-Promachonas, lecz i pasażerowie samolotów z Bułgarii.

Jest ona traktowana jako kraj podwyższonego ryzyka epidemiologicznego w związku ze wzrostem zakażeń. Ostatnio 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających z Bułgarii wprowadziły Włochy.

Albania

W Albanii, w której mieszka 2,8 miliona ludzi, potwierdzono do tej pory 4637 zakażeń wirusem SARS-CoV-2. To 1611 chorych na milion mieszkańców. W kraju tym zmarły od początku pandemii 134 osoby z COVID-19.

W poniedziałek odnotowano 81 infekcji, we wtorek 119, w środę 68, w czwartek o 50 więcej – 108. W piątek przybyło 104 zakażonych, a w sobotę – 67.

Cypr

Na Cyprze potwierdzono do tej pory 1053 przypadki koronawirusa, z czego 19 osób zmarło. W kraju tym COVID-19 miały 872 osoby na milion mieszkańców.

W poniedziałek nie odnotowano żadnej nowej infekcji. We wtorek przybyło 2 zakażonych. W środę znów nie przybyło chorych. W czwartek odnotowano 5 infekcji, w piątek 2, a w sobotę – 6.

Portugalia

W Portugalii – atrakcyjnej dla turystów, choć niewystępującej w zestawieniu Polskiej Izby Turystycznej z 2019 roku - od soboty do niedzieli liczba zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 209 przypadków, do łącznego poziomu 50 164 osób. W ciągu ostatniej doby zanotowano tam zaledwie jeden przypadek zgonu wskutek COVID-19, co zwiększyło bilans zgonów do 1717.

Według komunikatu portugalskiego ministerstwa zdrowia do niedzielnego popołudnia w całym kraju zanotowano spadek dynamiki nowych infekcji SARS-CoV-2. Resort przypomniał, że dobę wcześniej było ich 263.

W niedzielę komentatorzy kanałów telewizyjnych RTP i SIC wezwali rząd Antonia Costy do skuteczniejszych zabiegów dyplomatycznych służących przekonaniu państw UE, że Portugalia jest bezpiecznym kierunkiem podróżowania. Przypomnieli, że zakazane są m.in. bezpośrednie loty z tego kraju do Polski, podczas gdy turyści mogą z niej swobodnie podróżować do Hiszpanii, znacznie bardziej dotkniętej epidemią.

Pierwsza trójka spoza Europy

Najpopularniejszymi destynacjami wakacyjnymi Polaków poza Europą były w 2019 roku Turcja, Egipt oraz Tunezja.

W Turcji - której część znajduje się na Starym Kontynencie - do niedzieli potwierdzono 225 173 przypadków koronawirusa, z czego 5596 osób zmarło. Populacja Turcji liczy 82 miliony ludzi. Oznacza to, że średnio na milion mieszkańców przypada 2668 infekcji. W poniedziałek w Turcji odnotowano 931 nowych przypadków koronawirusa, we wtorek - 928, w środę - 902, w czwartek - 913, w piątek - 937, w sobotę przybyło 921 chorych.

W Egipcie łączny bilans zakażonych (według stanu na 26 lipca) wynosi 91 583. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło tam 4558 pacjentów. Populacja Egiptu liczy ponad 98 milionów, co oznacza 894 chorych na milion mieszkańców. W poniedziałek odnotowano tam 627 nowych przypadków wirusa SARS-CoV-2, we wtorek przybyło 676 chorych, w środę nowych zakażeń było 667, w czwartek - 668, w piątek - 658. W sobotę infekcji było znacząco mniej - 511.

W Tunezji do tej pory potwierdzono 1443 zakażeń i 50 zgonów. W kraju tym na milion mieszkańców przypada 122 chorych na COVID-19. W poniedziałek miejscowe władze zdrowia informowały o 7 nowych przypadkach koronawirusa, we wtorek nowych infekcji było 8, w środę 5, w czwartek 12, w piątek 19, a w sobotę - 18.

Koronawirus na świecie

Według zestawienia agencji AFP opartego na oficjalnych danych, liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w niedzielę 16 milionów. Jak zauważa agencja, tempo rozprzestrzeniania się wirusa w ujęciu globalnym przyspiesza. Osiągnięcie poziomu miliona zakażeń zajęło ponad 4 miesiące i nastąpiło 2 kwietnia, licznik osiągnął 5 mln 21 maja, a 10 mln - 29 czerwca. Na przyrost ostatniego miliona przypadków wystarczyły cztery dni. Najszybciej wirus rozprzestrzenia się obecnie w USA, gdzie w sobotę wykryto 67 tys. nowych przypadków, Indiach (48 tys.), Brazylii (48 tys.) oraz RPA (12 tys.). W szybkim tempie pandemia rozwija się też w krajach Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku, Kolumbii, Argentynie i Peru. Łącznie najwięcej infekcji potwierdzono w USA (4,3 mln), Brazylii (2,4 mln) i Indiach (1,4 mln). W USA i Brazylii odnotowano też najwięcej zgonów zainfekowanych osób - odpowiednio 149 tys. i 86 tys. Na trzecim miejscu pod tym względem jest Wielka Brytania (45 tys.), a za nią Meksyk (43 tys.) i Włochy (35 tys.). Na całym świecie w ciągu ośmiu miesięcy pandemii odnotowano 645 715 zgonów. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu całego roku na grypę umiera 310-650 tys. osób.

