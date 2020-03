Kolejny próg zakażeń przekroczony w Belgii i w Holandii. "Rzeczywista liczba infekcji prawdopodobnie wyższa"

W publikowanym codziennie raporcie holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) przekazał, że liczba zakażeń wzrosła w ciągu doby o 1104, czyli do 10 866. W tym samym okresie zmarły 132 zakażone osoby. Od początku epidemii w tym kraju zarejestrowano dotąd 771 zmarłych pacjentów zakażonych koronawirusem. "Podobnie jak w poprzednich dniach liczba hospitalizowanych pacjentów i zgonów rośnie, lecz wolniej, niż można by się spodziewać bez wprowadzenia nadzwyczajnych środków" - ocenił RIVM. Ze względu na to, że w kraju na obecność koronawirusa testowane są głównie osoby w ciężkim stanie i członkowie personelu służby zdrowia, rzeczywista liczba infekcji jest prawdopodobnie wyższa - zastrzegł instytut.