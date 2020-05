Rosja i USA "obdarowują się" respiratorami. Demokraci pytają Trumpa, dlaczego

Grupa Demokratów wysłała list do prezydenta Donalda Trumpa z prośbą o "szczegółowe wyjaśnienie powodów wysłania do Rosji respiratorów" - podały amerykańska agencja Bloomberg i dziennik "The Hill". Strona amerykańska przekazała Rosji 50 takich aparatów.

Demokraci podkreślili w liście, że są "głęboko zaniepokojeni doniesieniami w sprawie dostaw do Rosji urządzeń, potrzebnych do ratowania życia, w czasie, gdy są one pilnie potrzebne w Stanach Zjednoczonych, by poradzić sobie z kryzysem koronawirusowym i ratować życie Amerykanów".

50 respiratorów na pokładzie

Autorzy listu wskazali, że "fundusze amerykańskich podatników, za które wentylatory zostały zakupione i dostarczone za granicę, nie mogą być wykorzystywane do celów politycznych". Zażądali od prezydenta Donalda Trumpa, by do 4 czerwca dostarczył im informację dotyczącą tego, "w jaki sposób jego administracja ocenia potrzebę dostarczenia sprzętu medycznego z USA do innych krajów, a także finansowania takich dostaw".

Amerykańska pomoc dotarła do Rosji EVGENIA NOVOZHENINA/PAP/EPA

21 maja amerykański samolot wojskowy C-17 wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo z 50 respiratorami na pokładzie. Poinformowała o tym rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która powiedziała, że podobna liczba aparatów ma zostać dostarczona przez stronę amerykańską w przyszłym tygodniu.

Mogły stać się przyczyną pożarów

Jak przypomniały rosyjskie media, na początku kwietnia Rosja, w ramach pomocy w walce z pandemią, wysłała respiratory do USA, z których jednak zaczęły rezygnować władze stanowe. Chodzi o aparaty o nazwie Awenta-M. Respiratory tego modelu mogły stać się przyczyną pożarów w dwóch rosyjskich szpitalach: w Petersburgu i w Moskwie, w których zginęło sześć osób - informowała w połowie maja agencja Reutera.

Pożar wybuchł na oddziale intensywnej terapii szpitala w Petersburgu mchs.gov.ru

W piątkowej depeszy agencja Reutera podała, że wentylatory z Rosji nie zostały zatwierdzone przez amerykańskie organy regulacyjne przed ich wysłaniem do Nowego Jorku i New Jersey. "Aby pomóc sobie w radzeniu z szybko rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19 amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków zatwierdziła protokół, umożliwiający dystrybucję respiratorów bez rutynowego i czasochłonnego procesu zatwierdzania. Jednak rosyjski sprzęt nie otrzymał nawet przyspieszonego zezwolenia agencji na stosowanie w sytuacjach kryzysowych" - napisał Reuters.

Amerykański boeing C-17 na moskiewskim lotnisku Wnukowo EVGENIA NOVOZHENINA/PAP/EPA

Władze stanowe zwracały rosyjskie respiratory Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Jej rzeczniczka, Janet Montesi, przekonywała, że aparaty "nie trafiły do szpitali i nie były używane". Montesi mówiła, że władze stanowe zwracają respiratory z powodu "wyjątkowej ostrożności".

Urzędnicy szykowali się na falę ciężko chorych

45 wentylatorów Awenta-M, wraz z innym sprzętem medycznym, zostało wysłanych do Stanów Zjednoczonych po rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, która odbyła się pod koniec marca. Sprzęt został odebrany przez funkcjonariuszy Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego w Nowym Jorku 1 kwietnia.

Walka z koronawirusem w Nowym Jorku PAP/EPA/Peter Foley

"W tym czasie urzędnicy w stanach Nowy Jork i New Jersey szykowali się na spodziewaną falę ciężko chorych pacjentów, którzy desperacko potrzebują pomocy w oddychaniu, gdy COVID-19 atakuje płuca" - przypomniała w piątkowej depeszy agencja Reutera.

Urzędnik administracji USA mówił dziennikowi "The Hill", że producent respiratorów w Kalifornii ma wyprodukować jeszcze 150 aparatów, które zostaną przekazane medycznemu centrum im. Pirogowa w Moskwie.

Pandemia w Rosji PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Pandemia w USA i Rosji

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w USA przekroczyła 1,6 mln. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 97 tysięcy osób.

W Rosji liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 sięgnęła 335 882, zmarło blisko 9,5 tysiąca osób.

