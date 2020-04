Wirus "wypuszczony na wolność" z laboratorium w Wuhanie? Amerykanie "analizują", Chińczycy zaprzeczają

Głos najważniejszych osób w państwie

Po wtorkowej publikacji "Washington Post" przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Mark Milley oświadczył, że koronawirus prawdopodobnie powstał z przyczyn naturalnych, ale nie ma co do tego pewności.

Chiny odpierają zarzuty

W czwartek do sprawy odniósł się rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Cytowany przez Reutersa przedstawiciel resortu powołał się na Światową Organizację Zdrowia (WHO), która stwierdziła, że nie ma dowodów na to, by wirus został stworzony w laboratorium.