Nowy Jork łagodzi restrykcje. "Liczba nowych przypadków COVID-19, co jest bardzo ważne, spadła"

Jest to rozszerzenie wcześniejszego rozporządzenia Cuomo zezwalającego w Dniu Pamięci na uroczystości religijne, w których może uczestniczyć do 10 wiernych. Decyzja ta, jako dyskryminująca, została zaskarżona przez Nowojorską Ligę Swobód Obywatelskich (NYCLU).

Łagodzenie restrykcji

Nowojorskie media uznają to zarządzenie za jeden największych kroków w kierunku łagodzenia przyjętych w marcu przepisów o zasadach bezpieczeństwa. Zabraniały one gromadzenia się wszystkim, oprócz pracowników niezbędnych dla funkcjonowania stanu. Wyjątkiem były osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym.

Cuomo dodał, że "liczba hospitalizacji spadła. (…) Intubacje spadły. Liczba nowych przypadków COVID-19, co jest bardzo ważne, spadła. A liczba ofiar śmiertelnych spadła do 84. To wciąż bez wątpienia tragedia, ale fakt, że ta liczba jest tak niska, to naprawdę dobra wiadomość".