Unia Europejska ma otworzyć zewnętrzne granice. Ale nie dla wszystkich

Od 1 lipca Unia Europejska ponownie otworzy swoje zewnętrzne granice - podał "The New York Times". W tym celu stworzono listę bezpiecznych krajów, których obywatele będą mogli podróżować do Wspólnoty. Według amerykańskiego dziennika, nie znajdą się jednak na niej między innymi Stany Zjednoczone i Rosja, a powodem ma być brak kontroli nad koronawirusem.

Komisja Europejska chce, by kraje strefy Schengen częściowo i stopniowo rozpoczęły otwieranie granic zewnętrznych UE od początku lipca. Państwa UE same podejmują decyzje o zamykaniu i otwieraniu swoich granic, ale Komisja stara się sprawić, by działo się to w skoordynowany sposób.

Unia Europejska otworzy granice

Kraje były oceniane na podstawie różnych kryteriów naukowych, które obejmowały między innymi wskaźniki zakażeń, oceniano także wiarygodność danych. Według "The New York Times", na liście bezpiecznych krajów znajdą się między innymi Kanada i Australia. Możliwe, że zielone światło otrzymają również Chiny. Unijny urzędnicy, cytowani przez dziennik, zastrzegli, że warunkiem jest to, że Państwo Środka również otworzy się na turystów z Unii Europejskiej.

Na liście ma zabraknąć Stanów Zjednoczonych i Rosji oraz dziesiątek innych krajów, które - jak wskazali unijni urzędnicy - są uważane za ryzykowne, ponieważ ich sytuacja epidemiologiczna jest gorsza niż w Europie. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w najnowszym raporcie, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w USA przekroczyła w sobotę 2,5 miliona.

Lista ma zostać oficjalnie podana do publicznej wiadomości w przyszłym tygodniu. "The New York Times" zwrócił jednak uwagę na trudne negocjacje w tej sprawie. Dziennik podał, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni miało miejsce co najmniej sześć spotkań poświęconych otwarciu zewnętrznych granic UE.

Lista krajów ma być aktualizowana co dwa tygodnie.

Podróże po Europie

Wcześniej Komisja Europejska wydała rekomendację, aby znieść kontrole granic wewnętrznych w UE od 15 czerwca 2020 roku. W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii.

Kilka dni później, od 17 czerwca, przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. Granice Polski z powodu pandemii wywołanej przez koronawirusa były zamknięte od 15 marca br.

Autor:mb/ks

Źródło: The New York Times, PAP