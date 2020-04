"Pandemia jest daleka od zakończenia". Już trzy miliony ludzi zakaziły się koronawirusem

Szef WHO: w Afryce poważnym problemem będzie także malaria

- Nie łudźmy się, czeka nas długa droga. Wirus pozostanie z nami na długi czas - apelował kilka dni wcześniej Tedros. W poniedziałek powtórzył to ostrzeżenie i dodał, że WHO czeka wiele pracy, by nie dopuścić do sytuacji, w której wzrośnie też śmiertelność na inne choroby.