Szef WHO: mamy narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w poniedziałek, że rozpoczynając trzeci rok pandemii COVID-19 "mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć jej najcięższą fazę". - COVID-19 pokazał, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko - dodał.

W poniedziałek w Genewie rozpoczęła się 150. sesja Komitetu Wykonawczego WHO. - Wchodząc w trzeci rok pandemii COVID-19, znaleźliśmy się w krytycznym momencie - powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał jednak, że "mamy narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19". Wskazał na szczepienia i szerokie testowanie.

- Jedynie współpracując solidarnie, będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich. COVID-19 pokazał, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko. Chroniąc zdrowie, tworzymy stabilny fundament dla jednostek, rodzin, społeczności, a także gospodarek państw - podkreślał.

Tedros Adhanom Ghebreyesus SALVATORE DI NOLFI/EPA/PAP

Sesja Komitetu Wykonawczego WHO w Genewie

Na sesji Komitetu Wykonawczego WHO mają być omówione najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem Organizacją, w tym potencjalny wybór obecnego dyrektora na kolejną kadencję.

W konferencji prasowej udział wzięła także niemiecka minister do spraw współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze. Zaznaczyła, że priorytetem Niemiec, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G7, będzie zakończenie pandemii. Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał na Twitterze, że jednym z tematów rozmów w Genewie z Schulze była budowa instytucjonalnej infrastruktury krytycznej, która miałaby na celu zapobieganie kolejnym pandemiom.

