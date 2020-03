WHO: Mamy jasny przekaz do wszystkich krajów. Testować, testować, testować

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że państwa robią za mało, by śledzić przebieg pandemii i za rzadko poddają potencjalnych zakażonych testom. Ostrzegł, że wprowadzane przez rządy restrykcje spowolnią, ale nie wygaszą epidemii koronawirusa.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zabrał głos podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Genewie. Wyraził zadowolenie z faktu, że coraz więcej państw wprowadza zdecydowane środki ograniczające rozprzestrzenianie się Covid-19. Zaznaczył jednak, że samo ograniczenie kontaktów nie wystarczy do pokonania pandemii.

1. Odnotowywany szybki wzrost przypadków koronawirusa

- W ciągu ostatniego tygodnia zaobserwowaliśmy gwałtowną eskalację przypadków COVID-19. Więcej przypadków i zgonów odnotowano w innych częściach świata niż w Chinach - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

2. Niedostateczne działania w obszarze liczby testów, izolacji przypadków i śledzenia kontaktów

Zdaniem Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, "zauważalna jest szybka eskalacja działań społecznych mających na celu zmniejszenie kontaktów między obywatelami, jak zamykanie szkół, odwoływanie wydarzeń sportowych i imprez masowych". - Ale nie zobaczyliśmy dostatecznie pilnego wzrostu wykonywanych testów, izolacji przypadków i śledzenia kontaktów (osób zakażonych - red.), co jest podstawą w zwalczaniu Covid-19 – dodał.

3. Mycie rąk i kasłanie w zgięcie łokcia mogą zredukować ryzyko zakażenia

- Zmniejszanie kontaktów międzyludzkich może zredukować zakażenia i daje szansę resortom zdrowia na uporanie się z wirusem. Mycie rąk i kasłanie w zgięcie łokcia mogą zredukować ryzyko zakażenia siebie i innych – stwierdził szef WHO.

4. Jasny przekaz do wszystkich krajów: testować, testować, testować

- Ale samo stosowanie się do tych zasad nie powstrzyma pandemii Covid-19. Kombinacja działań robi różnicę. Wszystkie kraje muszą podjąć stosowne środki – podkreśla.

- Mamy jasny przekaz do wszystkich krajów: testować, testować, testować. Testować każdego podejrzanego o zakażenie. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, izolujcie ich, ustalcie kto był z nimi w bliskim kontakcie nawet na dwa dni przed pojawieniem się symptomów i przeprowadźcie testy również tych osób – zwraca uwagę Tedros Adhanom Ghebreyesus.

5. WHO przetransportowało prawie 1,5 miliona testów do 120 krajów

- Codziennie produkowanych jest coraz więcej testów. WHO przetransportowało prawie 1,5 miliona testów do 120 krajów. Współpracujemy z firmami, żeby zwiększyć dostępność testów dla najbardziej potrzebujących – mówi szef WHO.

6. Potwierdzone przypadki zakażeń powinny prowadzić do izolacji w ośrodkach zdrowia

- WHO zaleca, by wszystkie potwierdzone przypadki, nawet te łagodne, prowadziły do izolacji w ośrodkach zdrowia, żeby nie doszło do transmisji, a także by udzielono adekwatnej opieki. Widzimy, że niektóre kraje zwiększyły liczby miejsc dla osób z łagodnym przebiegiem choroby – zauważa Tedros Adhanom Ghebreyesus.

7. Leczenie w warunkach domowych może sprowadzić zagrożenie na pozostałych domowników

- Kraje powinny priorytetowo potraktować osoby starsze i znajdujące się w trudnej sytuacji – dodaje.

Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił uwagę, że w niektórych krajach do prowadzenia opieki nad osobami z łagodnym przebiegiem COVID-19 wykorzystywane są także stadiony i sale gimnastyczne.

- Innym rozwiązaniem jest prowadzenie kwarantanny domowej dla pacjentów z łagodnymi objawami. Prowadzenie leczenia w warunkach domowych może sprowadzić zagrożenie na pozostałych domowników, więc istotne jest, by pracownicy ochrony zdrowia stosowali się do sugestii WHO dotyczących tego, jak właściwie organizować opiekę zdrowotną – zwraca uwagę szef WHO.

8. Pacjent powinien spać w oddzielnej sypialni i używać innej łazienki

Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreśla, że zarówno pacjent, jak i pracownik ochrony zdrowia powinni nosić maski ochronne w momencie, kiedy przebywają razem w jednym pomieszczeniu. - Pacjent powinien spać w oddzielnej sypialni i używać innej łazienki – dodaje dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

9. Jedna osoba do opieki nad pacjentem

- Należy wskazać jedną osobę do opieki nad pacjentem zakażonym koronawirusem, idealnie by była to osoba zdrowa bez dodatkowych schorzeń - podkreśla.

10. Nawet kraje rozwinięte mają problem w zwalczaniu wirusa

- WHO przygotowało nowy przewodnik, w którym przedstawiono konkretne sposoby, jak należy dbać o zdrowie dzieci, osób starszych i ciężarnych kobiet. Jak dotąd mieliśmy do czynienia z rozwijaniem się epidemii w krajach rozwiniętych, ale nawet i one mają problem w zwalczaniu wirusa – ocenia szef WHO.

11. Mycie rąk zmniejsza zagrożenie zakażenia

"Koronawirus przenosi się do krajów biedniejszych. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wpływem, jaki może mieć w krajach z dużym odsetkiem zachorowań na HIV lub zmagających się z niedożywieniem dzieci. Apelujemy do wszystkich krajów, by zrobiły wszystko, co w ich mocy, by powstrzymały rozprzestrzenianie się wirusa" – dodaje.

Dyrektor generalny zauważa, że mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. - Ale to także akt solidarności, ponieważ to też zmniejsza ryzyko, że się zakazi innych w naszej wspólnocie na całym świecie. Róbcie to dla siebie i róbcie to dla innych – apeluje.

Trudny czas

Według Ghebreyesusa najbliższe dni i tygodnie mogą być testem na determinację, zaufanie do nauki i solidarność wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

- Kryzysy takie jak ten mają tendencję do wydobywania tego, co najlepsze i najgorsze w ludzkości. Duch ludzkiej solidarności musi stać się jeszcze bardziej zaraźliwy niż sam koronawirus. Chociaż przez jakiś czas będziemy musieli być fizycznie od siebie odseparowani, możemy się zjednoczyć w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Wszyscy jesteśmy w tym razem. I tylko razem możemy odnieść sukces - podsumował dyrektor WHO.

Poza terytorium Chin odnotowano już więcej zakażeń niż w Państwie Środka. Na całym świecie – poza Chinami - jest już prawie 90 tys. infekcji wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 (w Chinach odnotowano ich dotąd prawie 81 tys.). W sumie według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba wszystkich zakażeń przekroczyła 170 tys. i rośnie.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

asty//ec

Źródło: Twitter PAP