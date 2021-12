Szef WHO ostrzega przed "lawiną zakażeń" deltą i omikronem. USA szykują się "przerażającą fazę pandemii"

Ostra faza pandemii COVID-19 może zakończyć się w 2022 roku, ale nie oznacza to, że koronawirus zniknie - stwierdził dyrektor WHO do spraw sytuacji kryzysowych dr Mike Ryan. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł z kolei przed "lawiną zakażeń" wywołanych wariantami delta i omikron. Zdaniem amerykańskich ekspertów Stany Zjednoczone czeka "przerażająca faza pandemii", ponieważ w kraju jest dużo osób niezaszczepionych, a ci, którzy nie przyjęli przypominającej dawki szczepionki nie są wystarczająco odporni.

Lekarze w USA spodziewają się nasilenia fali zachorowań po sylwestrze. Poprzedni szczyt zakażeń - 250 141 przypadków - miał miejsce 8 stycznia 2021 roku. Zdaniem ekspertów to może być "przerażająca faza pandemii".

Według szefowej amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Rochelle Walensky narastająca fala przypadków wirusa powoduje nadmierne obciążenie szpitali. - Koncentruję się na tym, aby zapewnić, że falę omikrona przejdziemy z minimalną liczbą hospitalizacji i ciężkich przebiegów choroby – powiedziała Walensky. Podkreśliła, że szczepionki, w tym dawki przypominające, są najskuteczniejszą metodą ograniczania liczby infekcji.

Testowanie w Dystrykcie Kolumbii PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Nowy Jork, Kalifornia i Teksas z najwyższą liczbą infekcji

Zgodnie z danymi CDC do stanów o najwyższej liczbie infekcji należały we wtorek Nowy Jork (ponad 40 tysięcy), Kalifornia (ponad 30 tysięcy), Teksas (ponad 17 tysięcy) i Ohio (ponad 15 tysięcy). 25 grudnia Omikron stanowił w USA szacunkowo 58,6 procent wszystkich przypadków koronawirusa.

- Podczas gdy osoby zaszczepione i wzmocnione (dawką przypominającą) mogą doświadczać tylko łagodnych objawów wariantu omikron, eksperci podkreślają, że nie dzieje się tak w przypadku ludzi nieszczepionych. Nowa fala (pandemii) ma również wpływ na dzieci. Liczba ich hospitalizacji w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła w USA o 35 procent. W Nowym Jorku zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca pięciokrotnie – podaje CNN.

Szef WHO ostrzega przed "lawiną zakażeń"

Głos w sprawie globalnej sytuacji epidemicznej zabrała także Światowa Organizacja Zdrowia.

- Delta i omikron to teraz bliźniacze zagrożenia powodujące rekordową liczbę zakażeń i prowadzące do wzrostu hospitalizacji i zgonów - powiedział sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Jestem bardzo zaniepokojony tym, że wysoce zaraźliwy wariant omikron, szerzący się w tym samym czasie co delta, wywoła lawinę zakażeń - dodał.

Szef WHO ponowił również swój apel do rządów o równą dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19 na świecie ostrzegając, że skupienie się przez bogate kraje na podawaniu dawek przypominających może spowodować niedobór preparatów w biedniejszych państwach.

Tedros przypomniał, że celem WHO jest objęcie szczepieniami do połowy 2022 roku 70 procent mieszkańców wszystkich państw świata. - To pomoże w zakończeniu ostrej fazy pandemii - podkreślił.

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Mike Ryan stwierdził natomiast, że "ostra faza pandemii COVID-19 może zakończyć się w 2022 roku, ale nie oznacza to, że koronawirus zniknie".

