"Gwałtowność wirusa ilustruje szaleństwo wojny". Szef ONZ apeluje o zawieszenie broni na świecie

Antonio Guterres uznał wirusa za wspólnego wroga zagrażającego całej ludzkości. - Gwałtowność wirusa ilustruje szaleństwo wojny. Dlatego dzisiaj wzywam do natychmiastowego globalnego zawieszenia broni we wszystkich zakątkach świata. Przyszła pora, aby zakończyć konflikty zbrojne i skupić się na uzasadnionej walce o nasze życie – oświadczył szef ONZ w czasie poniedziałkowej wirtualnej konferencji, transmitowanej w internecie.

"Zrujnowane systemy opieki zdrowotnej"

- Możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy zrobimy to razem, jeśli uczynimy to w skoordynowany sposób, jeśli zrobimy to solidarnie i we współpracy, a to jest raison d’etre (racja bytu) Narodów Zjednoczonych - stwierdził.