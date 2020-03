Zakazana sprzedaż alkoholu we Francji, w Kanadzie uznana za "niezbędną do utrzymania życia i zdrowia"

Aisne, gdzie zmarły do tej pory 22 osoby zakażone koronawirusem, jest pierwszym francuskim departamentem, który zakazał sprzedaży alkoholu. - Chodzi o unikanie zgromadzeń, a zwłaszcza zapobieganie przemocy w rodzinie - wyjaśnił prefekt Ziad Khoury cytowany we wtorek przez lokalny dziennik "Aisne Nouvelle". Dodał, że przemoc może być konsekwencją nadmiernego spożycia alkoholu.

Do tej pory odnotowano umiarkowany wzrost sprzedaży alkoholu we Francji. W tygodniu przed 15 marca sprzedaż piwa wzrosła o 12 procent, a napojów spirytusowych i szampana - o 6 procent. Administracyjny nakaz pozostawania w domu obowiązuje od 17 marca. We wtorek rząd zaostrzył środki kontroli i kary za łamanie kwarantanny.

Zupełnie inaczej do problemu spożywania alkoholu podeszli politycy w Kanadzie. Kiedy w poniedziałek premierzy Ontario Doug Ford i Quebecu François Legault ogłaszali wprowadzenie stanu wyjątkowego w prowincjach i ograniczenia dla biznesu, szefowie większych i mniejszych jeszcze nie zamkniętych firm przyglądali się z uwagą, co zostanie uznane za "niezbędną działalność", pozwalającą uchronić firmę przed zupełnym zamknięciem.

"Jeśli osobom uzależnionym odetnie się dostęp do alkoholu, dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia, trudnego do opanowania" - podkreślono. Według szacunków CACCF nawet 20 procent Kanadyjczyków ma problemy alkoholowe, a - jak mówiła cytowana Crystal Smalldon, przewodnicząca CACCF cytowana przez lokalny "Nation Valley News" - w poniedziałek doradcy federacji odbierali podczas dyżurów telefonicznych przede wszystkim pytania w sprawie braku dostępu do alkoholu.