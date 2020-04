Piątki dla panów, soboty dla pań, taśmy i certyfikaty. Siedem oryginalnych prób zapanowania nad epidemią

Izolacja tylko w weekendy, certyfikaty odporności, obostrzenia uzależnione od wieku lub płci - to niektóre z rozwiązań, po jakie sięgają rządy w obliczu pandemii COVID-19. Zestawienie siedmiu spośród najbardziej oryginalnych strategii walki z koronawirusem SARS-CoV-2 przygotowała amerykańska stacja CNN.

Pandemia dramatycznie zmieniła codzienne życie ludzi na całym świecie. Kolejne kraje wprowadzają blokady i surowe restrykcje, jednocześnie coraz więcej państw - często pod presją własnych, zmęczonych ograniczeniami obywateli oraz w obliczu zapaści gospodarczej - decyduje się na luzowanie obostrzeń. Strategie walki z koronawirusem są różne - oto siedem spośród tych najbardziej nietypowych zdaniem stacji CNN.

Taśma w salach lekcyjnych

W wielu państwach jedną z pierwszych odpowiedzi na pandemię było zamknięcie szkół i innych placówek oświatowych. Teraz duża część z nich rozważa ponowne otwarcie placówek dydaktycznych, między innymi po to, by rodzice mogli wracać do pracy.

Pierwsza była Dania. Tam jako pierwsi do szkół wrócili uczniowie poniżej 12. roku życia. Sale zostały podzielone taśmą, a liczba osób w klasach zmniejszona tak, by między ławkami były dwa metry odległości. Lekcje i przerwy są tak zaplanowane, by w tym samym czasie w szkołach przebywało jak najmniej dzieci. Każdy uczeń musi przy wejściu do placówki umyć ręce, a toalety są dezynfekowane dwa razy dziennie.

Republika Czeska także stopniowo odmraża system edukacji, z tą różnicą, że zaczyna od studentów ostatnich lat w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Następne w kolejności mają być licea oraz szkoły podstawowe.

Premier Danii Mette Frederiksen rozmawia z uczniami po ich powrocie do szkół PAP/EPA/Philip Davali

Certyfikat odporności

Władze ochrony zdrowia w Chile zapowiedziały 20 kwietnia, że rząd planuje wydawać specjalne karty dla osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Obywatele z takim zaświadczeniem będą mogli wrócić do pracy.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział na początku kwietnia, że Wielka Brytania także rozważa pomysł wprowadzenia "certyfikatów odporności", by pozwolić osobom, które wytworzyły przeciwciała na powrót do "jak najbardziej normalnego życia".

O "pewnych zaletach w pewnych okolicznościach" takiego rozwiązania mówił doktor Anthony Fauci, znany z kategoryczności i niezależności poglądów główny ekspert do spraw chorób zakaźnych w USA, doradca prezydenta Donalda Trumpa.

Izolacja tylko w weekendy

Turcja przyjęła w obliczu pandemii "alternatywną strategię" - oceniają eksperci. Blokady obowiązują tam wyłącznie w weekendy, przez 48 godzin i obejmują 31 prowincji, czyli około trzech czwartych populacji kraju.

W dni powszednie nakaz pozostania w domach dotyczy tylko osób poniżej 20. roku życia oraz tych, którzy mają więcej niż 65 lat. Tym samym, teoretycznie, wszyscy inni obywatele mogą wychodzić na zewnątrz - zauważa CNN. Wiele firm w Turcji zostało zamkniętych, restauracje wydają jedzenie wyłącznie na wynos, miejsca publiczne, takie jak parki, są niedostępne, a banki mają ograniczone godziny funkcjonowania. Jednocześnie bez ograniczeń trwają prace na placach budowy, w fabrykach oraz przedsiębiorstwach, które nie chcą odczuwać kryzysu finansowego.

"Alternatywna strategia" walki z pandemią w Turcji PAP/EPA/SEDAT SUNA

CZYTAJ WIĘCEJ: Obrazy jak z filmu Hitchcocka i "alternatywna strategia" walki z wirusem, czyli Turcja w obliczu pandemii Strategię weekendowej izolacji przyjęli także mieszkający w Arizonie Nawaho – największe plemię indiańskie w Ameryce Północnej. W czasie blokady mają całkowity zakaz opuszczania domów.

W Libii restrykcje obowiązują tylko między północą a godziną 7 rano. Przez pozostałą część doby obywatele mogą swobodnie spacerować i robić zakupy.

Ograniczenia według wieku

Turcja nie jest jedynym krajem, który wprowadził restrykcje obowiązujące jedynie określone grupy wiekowe. Podobne rozwiązanie zastosowano w Szwecji. Tam o pozostanie w domach poproszono osoby w wieku 70+.

Naukowcy z Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii zaproponowali natomiast, aby jako pierwsze z nakazu społecznej izolacji zostały zwolnione osoby w przedziale wiekowym 20-30 lat, które nie mieszkają z rodzicami.

Ograniczenia według płci

W Peru jako kryterium zwolnienia z izolacji przyjęto nie wiek, ale płeć. I tak w poniedziałki, środy i piątki domy mogą opuszczać tylko mężczyźni, w pozostałe dni - wyłącznie kobiety. Prezydent kraju Martin Vizcarra tłumaczył, że w ten sposób łatwiej kontrolować to, kto łamie przepisy.

Takie zasady obowiązują od początku kwietnia także w Panamie. Miejscowe władze twierdzą, że system ten zachęca ludzi do pozostawania w domach, ponieważ bliscy nie mogą wychodzić razem. Także w Kolumbii niektóre miasta, w tym stołeczna Bogota, pozwalają mężczyznom i kobietom na opuszczanie miejsca zamieszkania na przemian co drugi dzień.

Kobiety stojące w kolejce do sklepu w Panamie PAP/EPA/Bienvenido Velasco

Ograniczenia według numeru dowodu

W niektórych częściach Kolumbii, między innymi w miastach Cali oraz Medellin, władze wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa. Pozwalają wychodzić na zewnątrz tylko w określonych godzinach dnia, a decydujący jest numer dowodu osobistego. Zasady te nie dotyczą przedstawicieli zawodów niezbędnych dla funkcjonowania państwa, przede wszystkim funkcjonariuszy służb państwowych oraz personelu medycznego.

Pod czujnym okiem drona

Jest kilka krajów, w których władze używają dronów do kontrolowania poddanych izolacji obywateli. W marcu zgodę na takie działanie wydała we Włoszech Administracja Lotnictwa Cywilnego (ENAC). Brytyjska policja opublikowała nagranie z powietrza, ukazujące ludzi spacerujących po parku narodowym Peak District. Jak pisze CNN, wywołało to dyskusję na Wyspach na temat drakońskich praktyk stosowanych przez władze do trzymania w ryzach obywateli.

Chiny i Kuwejt przy użyciu "mówiących dronów" nakazują powrót do domu mieszkańcom, którzy łamią obowiązek izolacji.

