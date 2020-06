Sekretarz generalny ONZ ostrzega przed "depresją ekonomiczną na całym świecie"

Normalizacji sytuacji na świecie w związku z pandemią COVID-19 można się spodziewać dopiero za 2-3 lata - oświadczył sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. Zwrócił jednak uwagę, że to najbardziej optymistyczny scenariusz.

W sobotnim wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais" Guterres powiedział, że warunkiem powrotu do normalności jest dobra koordynacja działań państw świata w walce z pandemią.

Portugalczyk zaznaczył, że istnieje też pesymistyczna wizja rozwoju sytuacji, która może spełnić się w przypadku braku wzajemnej współpracy państw świata. Zaznaczył, że może ona przynieść nie tylko "katastrofę dla półkuli południowej", ale też "depresję ekonomiczną na całym świecie, trwającą od 5 do 7 lat".

Walka z pandemią

Sekretarz generalny ONZ przyznał, że w bliżej nieokreślonej przyszłości konieczne będzie przestudiowanie zarówno genezy pojawienia się SARS-CoV-2, szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na świecie, jak też działań podjętych przez poszczególne kraje i Światową Organizację Zdrowia (WHO) w walce z pandemią.

Jednocześnie polityk podkreślił, że nie ma żadnych krytycznych uwag pod adresem kierownictwa WHO, w tym rzekomego uzależnienia od Chin, co sugerował między innymi prezydent USA Donald Trump. "Znam ludzi z WHO i nie są oni kontrolowani przez żaden kraj. Zawsze działali w dobrej wierze, aby osiągnąć najlepszą koordynację działań pomiędzy krajami członkowskimi" - ocenił Guterres.