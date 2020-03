Rosyjscy oligarchowie wykupują respiratory. "Prawdopodobnie czeka ich niemiła niespodzianka"

W obawie przed koronawirusem zamożni Rosjanie zaczęli zaopatrywać się w respiratory - podał w weekend anglojęzyczny magazyn "The Moscow Times". Zabiegi te, w przypadku zakażenia, mogą jednak okazać się nieskuteczne, jeśli w pobliżu zabraknie osobistego lekarza.

Dziennikarze "The Moscow Times" rozmawiali z osobą z jednej z najbogatszych rodzin w Rosji, posiadającej nieruchomości w Londynie i na południu Francji. Jak przekazał, jego rodzina kupiła jeden respirator i chce kupić jeszcze dwa, ale ze względu na duży popyt, są na liście oczekujących.

Inny rozmówca opowiadał, że kupił już jeden i chciałby nabyć dwa kolejne, jednak kolejka oczekujących jest zbyt długa, jego kolej może nadejść za co najmniej osiem miesięcy.

43 tysiące respiratorów

W rosyjskich szpitalach - jak ustalił "The Moscow Times" - znajduje się ponad 43 tysiące respiratorów, czyli 29 na 100 tysięcy mieszkańców. Rosja jest w lepszej sytuacji niż na przykład Włochy, gdzie przypada około ośmiu respiratorów na 100 tysięcy mieszkańców. Jednak aż 25 procent wszystkich aparatów znajduje się w szpitalach w Moskwie i obwodu moskiewskiego, a także w Petersburgu.

Transport zakażonych do moskiewskiego szpitala

W placówkach medycznych na prowincji na 100 tysięcy rosyjskich pacjentów przypada średnio tylko sześć respiratorów. Wiele z nich jest starych i w złej jakości - pisze "The Moscow Times". Niektóre regiony otrzymały niedawno pieniądze od państwa na kupno aparatów. Tak stało się na przykład w Tomsku na Syberii - podkreśla gazeta.

Dowolny wybór

"Bogacze urządzają w domach prowizoryczne kliniki, chcąc zapewnić sobie lepszą opiekę niż ludzie skazani na publiczną służbę zdrowia. Wykupywanie i gromadzenie przez nich respiratorów może mieć poważne konsekwencje dla Rosji w jej przyszłej walce z koronawirusem" - ocenia "The Moscow Times".

Według Aszimchina "jest mało prawdopodobne, by jakikolwiek lekarz zgodził się przyjść i podłączyć respirator w domu osoby bogatej, ponieważ jest to nieetyczne w stosunku do innych pacjentów".