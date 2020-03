Ponad 80 tysięcy zakażonych w Chinach. We włoskim parlamencie obowiązkowe mierzenie temperatury

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę zarejestrowanych zakażeń do 80 151 przypadków, a bilans ofiar śmiertelnych do 2943. Do sześciu wzrosła liczba potwierdzonych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem w USA - wszystkie w stanie Waszyngton na północnym zachodzie. Rząd w Warszawie zapewnia, że w Polsce nie potwierdzono dotychczas ani jednej infekcji. Jak rozprzestrzenia się wirus z chińskiego Wuhanu, który wywołuje chorobę COVID-19? Jak walczy z nim świat?