Izrael szczepi nastolatków, Francja u progu lockdownu, włoski komisarz "nie wierzy" koncernom

Izrael nie zwalnia tempa szczepień przeciwko COVID-19 i pierwsze dawki podaje już nastolatkom. We Włoszech proces szczepień się opóźnia. Francja boryka się z najwyższym wzrostem liczby hospitalizowanych od listopada i stoi u progu kolejnego lockdownu.

W niedzielę polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4683 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 110 kolejnych osób, w tym 88, które cierpiały na choroby współistniejące. A jak tego dnia wyglądała sytuacja epidemiczna w innych krajach?

Włochy

Minionej doby we Włoszech zmarło 299 zakażonych osób, a ogólny bilans wzrósł do 85 461. W niedzielę potwierdzono też 11 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wykonano 216 tysięcy testów, czyli o kilkadziesiąt tysięcy mniej niż w ostatnich kilku dniach.

Koronawirus we Włoszech PAP/EPA/Andrea Fasani

Koronawirus we Włoszech PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Do tej pory we Włoszech koronawirusa stwierdzono u ponad 2,4 miliona osób. Wyzdrowiało około 1,9 miliona, a obecnie zakażonych jest co najmniej 499 tysięcy.

Pierpaolo Sileri, włoski wiceminister zdrowia przyznał w rozmowie z telewizją RAI, że redukcja dostaw szczepionek od Pfizera i AstraZeneca opóźni w tym kraju szczepienia 80-latków o cztery tygodnie, a reszty ludności o nawet osiem.

Komisarz włoskiego rządu do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri nie krył oburzenia takim obrotem spraw. Przyznał wprost, że producenci szczepionek "traktują 27 państw europejskich jak biedaków". - Gdybyśmy mieli szczepionki, które nam zapowiedziały firmy farmaceutyczne, do jesieni moglibyśmy zaszczepić do 45 milionów Włochów, ale nie wierzę tym koncernom. Ja chcę zobaczyć szczepionki - powiedział komisarz.

Koronawirus we Włoszech Reuters

Wielka Brytania

W niedzielę w Wielkiej Brytanii na COVID-19 zmarło 610 osób, a ogólna liczba zakażonych wzrosła o nieco ponad 30 tysięcy. Tego dnia pierwszą dawkę szczepionki przyjęło niemal pół miliona osób. W całym kraju zaszczepiono już ponad 6,3 miliona osób, z czego niemal pół miliona jest już po iniekcji drugiej dawki.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii zakażonych zostało ponad 3,6 miliona ludzi, a niemal sto tysięcy zmarło. W szpitalach przebywa obecnie ponad 37 tysięcy zakażonych pacjentów.

Według zestawienia agencji Reutera liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii stopniowo spada i w ostatnim tygodniu było ich o 22 proc. mniej niż w poprzednim. Rośnie natomiast liczba związanych z epidemią zgonów - w ostatnim tygodniu było ich o 11 proc. więcej niż w poprzednim.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Francja

172 zgony i 18 436 nowych przypadków zakażeń - to niedzielny bilans, o którym poinformowało Ministerstwo Zdrowia we Francji. Od początku epidemii w tym kraju zmarło ponad 73 tysiące osób chorych na COVID-19, a zakaziło się już więcej niż trzy miliony.

Resort zdrowia przekazał też niepokojące wieści dotyczące wzrostu liczby osób hospitalizowanych. Tylko minionej doby do placówek przyjęto 493 osoby, co jest najwyższym wskaźnikiem od listopada. Łącznie we francuskich szpitalach przebywa obecnie 26 393 chorych na COVID-19, z czego 2 965 na oddziałach intensywnej terapii.

Koronawirus we Francji Reuters

Luty jest we Francji miesiącem ferii zimowych dla uczniów, a to, zdaniem Jeana-Francoisa Delfraissy'ego, rządowego doradcy medycznego ds. polityki COVID-19, sprawia, że kraj stoi u progu trzeciego lockdownu. - Prawdopodobnie musimy kierować się w stronę odosobnienia. Niezależnie czy miałby to być lockdown bardzo ścisły jak w marcu, czy nieco lżejszy jak w listopadzie - przyznał Delfraissy w telewizji BFM.

Izrael

W Izraelu by ułatwić młodzieży powrót do szkół i zdanie egzaminów, zaczęto szczepić nastolatków między 16. a 18. rokiem życia. Potrzebna jest do tego zgoda rodziców.

Kraj szczepi się już wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. Kampania szczepień przeciwko COVID-19 odbywa się w Izraelu najszybciej na świecie. Pierwszą dawkę preparatu firm Pfizer i BioNTech otrzymał już co czwarty mieszkaniec dziewięciomilionowego kraju - informuje izraelskie ministerstwo zdrowia.

Masowe szczepienia w Izraelu Reuters

Autor:pqv/kab

Źródło: PAP, Reuters