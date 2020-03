Wielka pustka. Ulice znanych miast na nagraniach i zdjęciach

Ulice Nowego Jorku są puste jak nigdy wcześniej, ponieważ mieszkańcy metropolii pozostają w domu, by uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Od niedzieli 22 marca mieszkańcom Nowego Jorku nakazano pozostać w domach. Na takie kroki zdecydowały się także między innymi władze Kalifornii, Illinois, Connecticut, New Jersey oraz Ohio i Luizjany.

Włochy

Podobna sytuacja ma miejsce we Włoszech. Obowiązuje tam zakaz opuszczania domów bez ważnych powodów.

Do 3 kwietnia w operacjach monitorowania przemieszczania się ludzi można wykorzystywać drony . Włoski Urząd Lotnictwa Cywilnego wydając takie pozwolenie przychylił się na początku tego tygodnia do próśb komend straży miejskiej, w związku z licznymi przypadkami łamania zakazu opuszczania domów bez ważnych powodów.

We Włoszech do soboty wieczorem zanotowano łącznie 10 023 zgony z powodu COVID-19 - najwięcej na świecie. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 92 472.